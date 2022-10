Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Rajae Bezzaz si occupa del campo Rom di via Bonfadini a Milano, 5mila metri quadrati divenuti una vera a propria fortezza dell’abusivismo.



«Doveva essere un’area di sosta attrezzata per roulotte, ma in pochi anni le famiglie si sono allacciate alla rete fognaria, al gas e all’elettricità e ora la maggior parte delle costruzioni abusive sono state condonate», racconta l’inviata del tg satirico, che dopo aver notato un vero e proprio cimitero di automobili riesce ad accedere al campo: «Ci sono macchine bruciate e fatte a pezzi dappertutto, con pericolose esalazioni a pochi metri dal mercato di frutta e verdura più grande d’Italia». Rajae riesce anche a recuperare il numero di targa di una vettura in fiamme, che da un controllo risulta rubata, ma quando chiede spiegazioni ai residenti la risposta è sentenziosa: «Noi non vediamo, non sentiamo e non parliamo».



Il servizio questa sera a Striscia la notizia.