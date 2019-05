Brumotti aggredito a Roma: blitz delle forze dell’ordine a San Basilio

Oltre 100 agenti hanno effettuato 20 perquisizioni domiciliari: trovati droga e proiettili.

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz a San Basilio, quartiere di Roma, nel corso del quale hanno sequestrato 2 chili di droga, 270 proiettili, una canna per pistola con annesso silenziatore e un apparecchio disturbatore di frequenze. Dopo il servizio di Striscia la notizia, durante il quale venne aggredito Vittorio Brumotti con la sua troupe, la polizia ha intensificato i controlli nell’area che è tristemente nota per essere la terza piazza d’Europa per lo spaccio di droga. Sono state effettuate 20 perquisizioni domiciliari da oltre 100 agenti che hanno portato a identificare complessivamente 115 persone e 72 auto. Inoltre, sono stati rinvenuti nei nascondigli (piazze, androni, ingressi, tetti, cantine) un battiscopa modificato e circa 270 proiettili. I carabinieri hanno denunciato un cittadino italiano incensurato perché trovato in possesso di un apparecchio disturbatore di frequenze (jammer). Inoltre hanno arrestato un incensurato, colto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, a cui hanno sequestrato 24 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish, il tutto suddiviso in dosi, oltre la somma contante di 995 euro.