Nuovo record di Vittorio Brumotti nella verde Irpinia. Con la sua bicicletta, a Lapio (AV), ha attraversato 350 metri sulla struttura del Ponte Principe, costruito alla fine del 1800 e sospeso a 35 metri dal suolo.



La linea ferroviaria Avellino- Rocchetta Sant’Antonio offre un incredibile panorama e grazie alla sua impresa, Brumotti è riuscito ad attirare turisti e curiosi per ammirare non solo il paesaggio ma anche l’imponente struttura.



Non è la prima volta che l’inviato di Striscia la notizia, compie delle imprese mozzafiato in alcuni dei posti più caratteristici d’ Italia con la sua bici al seguito. Proprio la sua ultima iniziativa prima di questa irpina, l’ha visto cimentarsi nel ripercorrere le scale in discesa della Città della Speranza a Padova, a sostegno della ricerca.



Proprio in quel luogo Brumotti ricorda che: “Questo è un fiore all’occhiello della ricerca in Europa, qui avevamo battuto il Guinnes World Record scalando questa bellissima struttura”. Le imprese di Vittorio Brumotti continuano ad emozionare e lasciare con il fiato sospeso.