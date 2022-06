Canale H, trovata una fuoriuscita di acque nere

Nuovo capitolo sull'inquinamento del Canale H, il corso d'acqua a Barletta che dovrebbe raccogliere solo le acque piovane e che, a giudicare dalla puzza che emette, è oggetto di sversamenti illeciti.

Dopo l'appello di Pinuccio alla magistratura per cercare di arginare il problema, la Capitaneria di Porto di Barletta ha provato a isolare le vie di accesso al canale per individuare l'origine delle criticità. Così, attraverso la rimozione di tutti i chiusini esistenti sulla linea della condotta di scarico che confluisce verso il Canale H, si è appurato che in via dei Falegnami da una condotta di acque nere piena di crepe fuoriuscivano perdite copiose che andavano poi a confluire nelle acque bianche e infine nel Canale H.

Non è detto che questa sia l'unica motivazione alla base dei cattivi odori emessi dal torrente artificiale.