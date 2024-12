Stasera a Striscia: Caso Festival di Sanremo, Pinuccio intervista il Sindaco Alessandro Mager. «Vi spiego perché abbiamo fatto ricorso»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio torna a occuparsi del Festival di Sanremo, dopo che il Tar della Liguria ne ha dichiarato “illegittimo l’affidamento diretto alla Rai”, sostenendo la necessità di fare un bando tra tutte le emittenti interessate. Decisione contestata dal Comune di Sanremo.

L’inviato contatta Alessandro Mager, sindaco della Città dei Fiori, che in un primo momento motiva il ricorso sostenendo che «la nostra intenzione è quella di confermare la bontà di una scelta amministrativa che risale da remoto. Farà ricorso anche la Rai». Poi, quando Pinuccio gli fa notare che il Comune guadagnerebbe di più se ci fosse un bando, ammette: «Quando c’è concorrenzialità è possibile che chi concede il marchio ne tragga un beneficio economico maggiore», aggiungendo che «stiamo già iniziando a lavorare sulla predisposizione della manifestazione di interesse».

Infine, a proposito del comunicato stampa in cui la Rai ha ribadito di essere titolare del format adottato per l’organizzazione del Festival, Pinuccio ha contattato la SIAE, alla quale non risulta alcun format per la manifestazione depositato dalla tv di Stato. Infine, spulciando la sentenza del Tar si evince che il Comune di Sanremo ha depositato il marchio solo nel 2000: l’inviato si chiede se la stessa cosa avrebbe potuto farla anche la Rai.

