Chef Rubio contro Mahmood, sotto un post di Massimo Pericolo nel quale interviene anche Gemitaiz.



Sono questi i protagonisti di una querelle che sta tenendo banco sui social da ieri, da quando cioè Massimo Pericolo ha annunciato l'uscita di Moonlight popolare, brano che sarà disponibile dal 15 maggio.



"Moonlight popolare. Il nuovo pezzo con Mahmood, prodotto dai Crookers", si legge sul post pubblicato dal rapper, in cui presenta il featuring con il vincitore di Sanremo 2019.



A far discutere, però, è il commento di Chef Rubio, intervenuto così sotto l'annuncio: "Sarà ‘na bomba, bro. Peccato solo per quell’altro filo israeliano che non merita la tua classe, ma amen. La musica dev’essere libera".



Per l'ex conduttore di "Unti e bisunti" Mahmood infatti, avendo partecipato all'Eurovision Song Contest dello scorso anno, che si era tenuto a Tel Aviv, avrebbe in qualche modo così manifestato un qualche sostegno verso gli israeliani.Il parere di Rubio, però, è stato criticato da molti utenti che la pensano diversamente.Tra questi un altro rapper, Gemitaiz che ha commentato sotto: "“Zio, sei veramente uno stupido e un ignorante. Questa cultura non ti riguarda. Sempre nei backstage dei concerti a mangiare la frutta. Non mi sei mai piaciuto e adesso ho la conferma che facevo bene. Vai ad accendere i fornelli và".