Chi ha diffuso la falsa notizia della corsa ai Caf in alcuni comuni del Sud Italia per ritirare i moduli per la richiesta del reddito di cittadinanza? Secondo quanto scoperto da Striscia, dietro questa notizia, divenuta dapprima una breaking news nazionale e, infine, un caso politico, ci sarebbe un personaggio misterioso che, in un fuori onda che sarà trasmesso nella puntata di stasera, parla al telefono con Vittorio Sgarbi rivelandogli il suo piano e ricevendo da lui l’esortazione a procedere.