Pace fatta tra Rai e Usigrai: promozioni e assunzioni sul web barattate con la chiusura definitiva del Tgr notturno. Tutti i difensori delle edizioni notturne adesso non hanno più nulla da dire, quindi secondo loro la libertà di informazione è salva. Ma ci sono altre nubi sulla tv di Stato: il programma #Cartabianca di Bianca Berlinguer potrebbe essere cancellato dal palinsesto di Raitre e c’è chi dice che sia per evitare la concorrenza di trasmissioni in onda addirittura su altre emittenti: «Una questione di agenti e agenzie», commenta l’inviato di “Rai Scoglio 24” Pinuccio.



Ma a Raitre oltre ai tagli ci sono anche due novità: il programma Dilemmi di Gianrico Carofiglio (ex senatore del Partito Democratico), in onda in seconda serata, e la nuova striscia di Marco Damilano (anche lui vicino al PD), 10 minuti di programma in onda per 10 mesi per cui il conduttore guadagnerà 200mila euro. «Damilano – ricorda Pinuccio – che per il Tg1 di Monica Maggioni qualche mese fa aveva già confezionato un servizio sull’elezione del Presidente della Repubblica copiato dal suo libro».



