Chiara Ferragni e Fedez alla consegna degli Ambrogini d'oro: il video

Chiara Ferragni e Fedez hanno ritirato l'Ambrogino d'oro , l'onorificenza conferita dal Comune di Milano ogni anno il 7 dicembre, in occasione di Sant'Ambrogio, alle personalità che si sono distinte nei 12 mesi precedenti per la didizione al bene comune. La coppia è stata premiata a Palazzo Marino, nella Sala Alessi, alla presenza del sindaco Beppe Sala. "In questo momento particolare per la nostra città, il mio invito è interpretare il suo insegnamento di uomo che non divise mai, ma unì, che scelse la faticosa strada di mettere assieme pensieri diversi e non creare discriminazioni", ha detto il sindaco di Milano riferendosi alla figura di Sant'Ambrogio. A condividere il video della consegna del riconoscimento, la cui cerimonia è stata trasmessa in streaming, è stato lo stesso Fedez.

Entrambi in abito scuro, i Ferragnez hanno condiviso su Instagram i momenti salienti della cerimonia e le foto di rito.



"Tutti possiamo essere utitli, ma possiamo essere davvero utili solo se siamo tutti - scrive Fedez - Le persone sono contenitori di idee e le idee sono l'unica cosa che conta. Saranno loro che potranno portarci fuori dal periodo difficile che stiamo affrontando. Questo premio non è nostro, è delle idee e dei progetti a cui abbiamo/avete partecipato. Non abbandoniamo i progetti, non abbandoniamo le idee, non abbandoniamo il nostro Paese. Grazie Milano".





Anche la moglie Chiara Ferragni ha espresso la sua gratitudine: "Oggi a Milano, abbiamo ricevuto la maggiore onorificenza: l'Ambrogino d'Oro per l'aiuto che abbiamo dato alla città durante la pandemia, con il nostro crwodfunding per la creazione di una nuova terapia intensiva con più di 30 nuovi posti letto in tempi record e per la partecipazione che abbiamo raccolto. Oggi è stata una celebrazione di grandi storie umane e sono sicura che questo sia solo l'inizio. Ti amo Milano".