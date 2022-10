Cinghiali ancora a spasso: paura in un asilo a Pescara

Non è la prima volta che i cinghiali vanno a scuola: infatti, erano già stati protagonisti (in un servizio di Striscia la Notizia con) a Roma per aver fatto visita all’Istituto comprensivo Pablo Neruda , attirati dall’immondizia lasciata davanti ai cancelli dell’istituto.

I cinghiali colpiscono ancora. Questa volta, sono stati avvistati mentre vagavano indisturbati all’interno di un asilo a Bussi sul Tirino (Pescara). L’intervento della maestra è stato fondamentale per evitare una disgrazia. Striscia la Notizia ha già affrontato questo problema e i gravi danni causati da questa negligenza , che ad oggi non ha soluzione.

Questa volta, invece, questi animali hanno deciso di fare un salto all’asilo di Bussi sul Tirino nella provincia di Pescara, dove il cinghiale più grosso è entrato in un’aula in cui si trovavano una quindicina di bambini. I piccoli, comprensibilmente spaventati, sono saltati sui banchi urlando, ed è solo grazie alla maestra che non è successo il peggio. Infatti, la donna si è frapposta tra i bambini e l’animale, riportando solo una ferita a un fianco dopo aver urtato un armadio. Il frastuono del cinghiale, che spaventato ha travolto sedie e banchi, ha attirato l’attenzione del cuoco della scuola: i due hanno evacuato la classe e successivamente hanno fatto uscire l’animale nel giardino, dove ha raggiunto il resto della famiglia.



NESSUN BIMBO FERITO

Fortunatamenteai bambini, e i Carabinieri Forestali sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco e al sindaco Salvatore Lagatta. La causa dell’intrusione è dovuta alla vicinanza della scuola con un bosco a ridosso della montagna., in passatosi è occupata varie volte di quella che ormai può definirsi davvero un’emergenza. In Molise, l’inviato Riccardo Trombetta ci aveva mostratoMentre nel novembre 2021, a Nicola Zingaretti (Presidente della Regione Lazio) per la sbagliata gestione dell’emergenza cinghiali a Roma.