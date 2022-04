Prosegue l’inchiesta di Striscia la notizia, che da oltre un mese si occupa del caso della vendita di armi alla Colombia con presunto intermediario Massimo D’Alema: un affare da 4 miliardi per Leonardo e Fincantieri, con 80 milioni di euro di possibili provvigioni per i mediatori.

L’ex premier in un’intervista pubblicata sul quotidiano la Repubblica lo scorso 3 marzo aveva dichiarato che questa inchiesta aveva danneggiato le aziende italiane Leonardo e Fincantieri. Ma non è proprio così, perché la trattativa tra governo e governo esisteva già e lo dimostra una lettera esclusiva – che Pinuccio mostra per la prima volta nella puntata di stasera – inviata dal governo colombiano a Leonardo per avviare, ed eventualmente concludere, l’affare sulla vendita di alcuni aerei. Missiva in cui è stata fissata anche la data per l’incontro: l’azienda a partecipazione statale è stata invitata in Colombia dal 25 al 29 aprile.

«Se c'è la trattativa tra governi non capiamo come si possa dare un mandato - anche se non scritto - a D’Alema per la stessa trattativa», chiede Pinuccio all’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo.



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia