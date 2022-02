Il caso del libro di Marco Damilano, infilato di nascosto in un servizio sull’elezione del Presidente della Repubblica (puntata del 25 gennaio), era solo l’inizio. Al Tg1 la pubblicità occulta continua a imperversare e, da qualche giorno, l’oggetto delle “attenzioni” della testata diretta da Monica Maggioni è la famosa nave da crociera che, guarda caso, è sponsor del Festival di Sanremo.



Nessuno la nomina, eppure Pinuccio e “Rai Scoglio 24” fanno notare come in diversi servizi dell’inviato Rai Leonardo Metalli non si perda occasione per celebrare la sontuosità della nave, inquadrandola ripetutamente.



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).