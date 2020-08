Instagram dichiara guerra a TikTok lanciando i Reels. Era solo questione di tempo, in fondo. E infatti, alla fine, esattamente come avvenuto con il lancio delle stories che riprendevano l'esatto funzionamento di Snapchat, il social del gruppo Facebook ha scimmiottato il neonato cinese, che da mesi spopola tra i teenager.



La nuova funzione permette di creare piccoli video della durata di 15 secondi, da poter montare a piacimento su audio di altri utenti o su basi musicali.



Hellooooo, Reels 🙌



Introducing a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram.



Reels is rolling out today to more than 50 countries around the world.



🤳🤩🎥✨😂👀💯https://t.co/RfXDhYawSF pic.twitter.com/FjSGSpSGpn — Instagram (@instagram) August 5, 2020

All week we’re sharing tips on how to make reels with different features. 💫



Reels is a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram.



First up: how to use green screen ✅ pic.twitter.com/Nc1Y5zKoPv — Instagram (@instagram) August 5, 2020

A partire dal 5 agosto i reels sono stati rilasciati sia in Italia che negli Stati Uniti per tutti gli utenti che hanno aggiornato l'applicazione.Per iniziare a creare i propri contenuti basta aprire la fotocamera direttamente dall'applicazione e da qui scegliere la funzione reels. A questo punto sulla sinistra dello schermo compariranno una serie di, presenti nella propria libreria, o scegliere di registrarne di nuovi, semplicemente tenendo premuta l’icona di registrazione.Una volta creato il contenuto, si potrà decidere se condividerlo sul feed o tra le stories.e grazie agli hashtag o agli audio celebri utilizzati (sempre che l'utente che ha creato il reel abbia impostato il profilo come "pubblico").Sui profili ufficiali di Instagram è già possibile scovare alcuni consigli su come realizzare reels divertenti o particolari.