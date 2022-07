Crescono gli incidenti sui monopattini, nel 2021 sono quadruplicati

I monopattini hanno avuto il loro exploit sul mercato durante la pandemia, in seguito anche al Decreto Rilancio che agevolava l’acquisto dei veicoli green per un trasporto più sostenibile e al fatto che per guidarli non servissero né patente né assicurazione; ma a oggi le strade riportano numerosi incidenti e feriti a bordo delle due mini-ruote.



Il Ministero dell’Interno si è visto costretto a stabilire delle regole per l’utilizzo di questi veicoli, la prima riporta che: “I conducenti di monopattini elettrici non possono trasportare altre persone, oggetti o animali.”



Striscia si era occupata del boom dei monopattini, e il nostro Max Laudadio era andato in giro per Milano per capire se tutti i “conducenti” conoscessero le regole.