Dario Ballatini riceve il Premio Ettore Petrolini 2019

Dario Ballantini ha ricevuto ieri sera il Premio Ettore Petrolini 2019.

Reduce dal grande successo ottenuto con lo spettacolo Ballatini e Petrolini, l'attore, imitatore poliedrico e volto storico di Striscia la notizia, ha ritirato il riconoscimento presso l'Offoff Theatre direttamente dalle mani del nipote e organizzatore dell'evento, Franco Petrolini.



La cerimonia, giunta ormai alla sua venticinquesima edizione, rappresenta un momento celebrativo del grande Artista ma anche una speciale e prestigiosa occasione di coinvolgimento di personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e del giornalismo.



La peculiarità di questa edizione del Premio, accanto alle grandi qualità artistiche di Dario Ballantini, consiste nel fatto che per Ettore Petrolini si tratta di un “ritorno al passato e una sorta di ritorno a casa”.



L’OffOff Theatre di via Giulia infatti, è ubicato a pochi passi da via Giulia 83, dove Petrolini ha abitato dopo aver lasciato Ronciglione, Paese di origine della famiglia Petrolini.