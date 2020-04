La popolarità di Vincenzo De Luca è aumentata esponenzialmente nel corso dell'emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione del Coronavirus. Non c'è giorno in cui sui social o nelle chat non girino nuovi meme che hanno per protagonista il governatore della Campania.



L'ultima geniale invenzione appartiene a Federico Ferretti, meglio noto come Dj Stile, che è riuscito a far "rappare" il Presidente della regione estrapolando le parole dei suoi discorsi che combaciavano col testo di Quelli che benpensano, celebre brano di Frankie Hi-Nrg del 1998.







Ma come mai l'attenzione dei social si è concentrata così tanto su De Luca? Ci sono due motivi fondamentali: le sue dichiarazioni "estreme", che hanno scatenato l'ironia della rete, e un cospicuo investimento in sponsorizzazioni.



Secondo quanto calcolato dal sito anteprima24.it, ripreso da Dagospia, il governatore avrebbe speso dal 10 al 16 marzo, cioè nel periodo più caldo della pandemia, quasi 16mila euro per sponsorizzare i suoi post, le ordinanze e i video-messaggi in modo da poter arrivare a più persone possibile sui social.



Al di là dei conti in tasca, va reso merito al Presidente della Regione Campania di aver - suo malgrado - allietato la quarantena di milioni di utenti, fornendo ispirazione per alcune geniali trovate, come il video, mandato in onda da Striscia la notizia, in cui prendeva addirittura il posto di Robocop.