Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova in Piemonte, a Castellinaldo d’Alba, antico borgo di origine romana che sorge attorno al castello medievale sulle colline del Roero.

Qui Carla Molino ha dato vita a una scuola per diffondere e difendere la cultura del ricamo di Castellinaldo, un’arte che era scomparsa e che anche grazie a lei ora è rinata. Detto cicin (piccolino), il ricamo di Castellinaldo sembra fatto di batuffoli d’aria, ed è caratterizzato da piccole nuvolette che sul tessuto danno rilievo ai decori: le persone come Carla sono beni culturali viventi.