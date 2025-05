Domani sera a Striscia la “Crudaiola” di Andrea Ribaldone nella rubrica Capolavori del mondo in cucina

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Andrea Ribaldone, che propone al pubblico di Striscia la notizia la ricetta della sua “Crudaiola”, una pasta fredda dai profumi estivi condita con dadolate di pomodori di diverse varietà e ricotta grattugiata.

Classe 1971, milanese, Andrea Ribaldone nasce però in una famiglia piemontese. E proprio in Piemonte inizia la sua formazione enogastronomica, alla corte di Riccardo Aiachini, chef de La Fermata ad Alessandria, dove conquista la prima stella Michelin nel 2003. Dopo una parentesi parigina al fianco di Alain Senderens, è executive chef di Eataly Tokyo, mentre nel 2014 apre il ristorante I Due Buoi ad Alessandria. Nel 2015, in occasione di Expo Milano, guida il ristorante Identità Expo e poi inizia la collaborazione con Borgo Egnazia, in Puglia. Nel 2017 apre Osteria Arborina, a La Morra, nelle Langhe. Numerose anche le attività di consulenza, tra cui spiccano quella con il ristorante Lino di Pavia, con l’hub della gastronomia Identità Golose Milano, con l’hotel De Len a Cortina e con il Nordelaia, nel Monferrato.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.