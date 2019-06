Eccellenze milanesi, Andrea Berton ospite a Striscia la notizia

Un’altra grande eccellenza protagonista a Striscia la notizia, Andrea Berton, chef stellato che ha reso grande Milano e l’alta cucina italiana nel mondo.



Classe 1970, inizia la sua avventura proprio nel capoluogo meneghino nella brigata di Gualtiero Marchesi, dove rimarrà per otto anni, prima di proseguire con la sua formazione in giro per l’Europa, prima da Mossiman’s a Londra, poi all’Enoteca Pinchiorri di Firenze e infine al Louis XV di Montecarlo sotto la guida di Alain Ducasse, al fianco del quale rimane per quattro anni.



La sua prima stella Michelin arriva come Chef alla Taverna Colloredo di Monte Albano e sarà seguita da altre due stelle nel 2008 e 2009 durante la sua collaborazione con il Ristorante Trussardi alla Scala.



Dopo essersi dedicato a diverse consulenze e all’apertura di locali di culto a Milano, nel 2013 torna alla sua cucina con l’inaugurazione del Ristorante Berton dove lo chef presenta piatti moderni che puntano a valorizzare ingredienti di base, a rilanciarne altri poco conosciuti e a rimodernizzare grandi classici come il brodo.



È così che, a distanza di neanche un anno dall’apertura, arriva la stella Michelin. Un anno dopo viene nominato Ambasciatore di Expo per l’Esposizione Universale di Milano, mentre nel 2016 inizia a collaborare con Il Sereno, resort di lusso sul Lago di Como dove apre il suo ristorante Berton Al Lago, che ottiene una stella nel novembre 2017.



Nel 2018 la sua Lasagna al piccione è proclamato Piatto dell’anno dalla Guida Ristoranti d’Italia 2019 de L'Espresso.





Ecco cosa ci ha raccontato.