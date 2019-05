Eccellenze milanesi, Antonio Marras ospite di Striscia la notizia

A Striscia la notizia è la volta di un’altra importante eccellenza, Antonio Marras, stilista di fama internazionale che ha contribuito a rendere grande Milano, la città della moda.



È proprio nel capoluogo meneghino che ha debuttato la sua prima collezione prêt-à-porter nel 1999.



Nel 2003 viene nominato direttore creativo di Kenzo, esperienza che si conclude nel 2011. Nel frattempo, nel 2008, dà vita alla sua seconda linea I’M Isola Marras.



Per le sue creazioni Marras prende spunto dal mondo dell’arte, della danza, del cinema, del teatro, una contaminazione continua di stili e di ispirazioni che lo spingono continuamente a sperimentare.



Anche per questo suo approccio ha ricevuto nel 2013 la Laurea Honoris Causa in Arti Visive dall’Accademia di Belle Arti di Brera e nel 2016 ha esposto alla Triennale di Milano.



Ecco cosa ci ha raccontato nell’intervista con Ficarra e Picone.