Emanuele Filiberto torna sulla scena politica italiana. O perlomeno ci riprova, questa volta con il movimento Realtà Italia.



Intervistato dal Corriere della Sera, l'erede di Casa Savoia ha parlato dei punti all'ordine del giorno della sua nuova creatura: "Dico quel che penso: non è questa l'Italia che sognavo in esilio. I giovani senza futuro", ha dichiarato. "Non mi convince il governo e neppure l'opposizione che riempie le piazze - ha aggiunto - Negli Usa ho un'attività di ristorazione on the road con i truck Prince of Venice. Con il Covid ho dovuto chiudere due mesi, mettere i dipendenti in cassa integrazione... bene tutti hanno subito ricevuto un bonus di lavoro. Basta con la politica dei selfie con la bandiera. Servono piani concreti per l'Italia che così, a ripartire non ce la fa. E cosa han fatto i politici, mentre tutti gli altri in Europa hanno prodotto soluzioni vere?"



Per l'ex concorrente di Ballando con le stelle quello della politica è un pallino che non se n'è mai del tutto andato.



Già all'inizio del 2006 aveva provato a farsi spazio con l'associazione Valori e futuro, con la quale aveva appoggiato la DC di Rotondi. In quell'occasione aveva conquistato un prestigioso traguardo: la consegna del Tapiro d'oro per l'arresto del suo vice presidente, indagato per associazione mafiosa.