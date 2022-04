Questa sera a Striscia la notizia Enrico Lucci entra nei Cugini di campagna - dotato di una sorpresa gigante - per cantare la celeberrima Anima mia con Ivano Michetti, il ricciolone che ha fondato il gruppo nel 1970 con il fratello gemello Silvano.



Silvano ora è in Honduras per partecipare all’Isola dei famosi e Ivano è disperato: «Non ci siamo mai separati così a lungo. Solo una volta da bambini, quando lui fu ricoverato al Bambino Gesù». Così, accompagnato da Enrico Lucci alla chitarra, Ivano canta con le lacrime agli occhi: «Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura».