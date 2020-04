Fase 2, le reazioni dei vip alla conferenza stampa di Conte

La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte per annunciare i provvedimenti decisi dal governo per avviare la Fase 2 è stata seguita da milioni di persone.

Tra questi anche parecchi vip, che come tutti gli altri cittadini aspettavano di capire quali fossero le nuove disposizioni.



Peccato che pure loro, esattamente come milioni di altri italiani, non hanno ben capito quanto disposto.



La prima e più schietta è stata Antonella Clerici che su Twitter ha espresso tutta la sua perplessità, seguita a ruota da Fiordaliso, che ha commentato scrivendo: "Io capito nada".

Eppure ho ascoltato ma non ho capito. Si puo' girare solo x la propria regione ancora solo con autocertificazione? E i parenti solo se vivono stessa regione? — Antonella Clerici (@antoclerici) April 26, 2020

Tra gli incerti anche Fiorello. Lo showman ha pubblicato un selfie col volto corrucciato e la didascalia: "Ma alla fine i 60enni? Io mi faccio l'autocertificazione per andare a trovare me stesso".Stessa cosa Marco Bocci, che su Instagram ha postato una foto corredata da scritta: "C'è gente che ha capito qualcosa sulla fase 2? Io poco, ma forse non c'arrivo. Anzi, sicuramente".In rete, a dire il vero, la confusione regna sovrana al punto da essersi già diffusi i primi meme che ironizzano sull'argomento. In particolare su quali categorie di persone rientrino nella fattispecie del termine "congiunti", fin da stamattina in vetta ai trend topic su Twitter e alle ricerche su Google.Tra coloro che fin da subito hanno deciso di scherzarci su il comico Pintus che su Instagram ha realizzato una conferenza stampa parodia di Conte: "“Ieri sera, dopo aver pubblicato il discorso, ne ho voluto rifare un altro in accordo con il comitato tecnico scientifico. Il primo risultava troppo corto e con una brutta luce che Barbara perdonami”.