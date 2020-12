Fedez e le critiche sulla beneficenza: la risposta a Fabio Volo

Qualche giorno fa il rapper ha annunciato tramite Instagram di essere riuscito a raccogliere su Twitch, una nuova piattaforma social, circa 5mila dollari da devolvere in beneficenza, che lui avrebbe arrotondato a 5mila euro.Per volere degli stessi follower che avevano donato tramite la piattaforma, Fedez ha deciso di devolvere quella somma a cinque persone penalizzate fortemente dalla pandemia e ha comunicato che sarebbe stato lui stesso a consegnare la somma raccolta alle persone interessate andando in giro per Milano.Il giorno dopo il rapper ha mantenuto la promessa e ha documentato con dei video sui social la serata trascorsa a donare il denaro raccolto.Diversi siti, giornali e anche alcuni utenti hanno criticato la decisione di rendere pubblico il gesto e di mostrare come elargisse quelle somme muovendosi per la città con la sua auto di lusso.La replica di Fedez non si è fatta attendere.

L'attacco di Fabio Volo

La risposta di Fedez

La polemica ha trovato nuova linfa, però, in queste ultime ore, dopo che"Io divento matto, perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri", ha detto il conduttore durante il programma radio "Il Volo del mattino"."Sapete ieri ho fatto la spesa, c’è sempre lo stesso ragazzo al quale lascio qualcosina, a un certo punto una signora dice: 'Fabio Volo non fai una storia mentre dai i soldi'. Questi argomenti mi fanno andare fuori di testa, la beneficenza non era un qualcosa che si faceva in silenzio", ha aggiunto.Ancora una volta, il rapper è intervenuto per mettere fine a ogni ulteriore polemica sul suo conto. Non senza lanciare un invito/frecciata al suo detrattore Fabio Volo.