Flirt tra Barbara D’Urso e Pupo, la smentita della conduttrice

Barbara D’Urso e Pupo hanno avuto un flirt? Ormai da giorni non si fa altro che discuterne. Da quando cioè, durante le puntate del Grande Fratello Vip l’opinionista ha più volte alluso alla possibilità di aver avuto una storia con Barbara D’Urso. Questa presunta relazione sembra, però, non esserci mai stata , stando a quanto ha detto la conduttrice di canale 5. A Pomeriggio 5, la D’Urso ha, infatti, smentito le voci che stanno girando sul suo conto . "Sui siti ci sono alcune dichiarazioni su una presunta storia che avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo. Naturalmente piccolo di età. Al Grande Fratello continua a raccontare di un'ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa. Io ci ho riso, non ho mai replicato, ma adesso basta".

