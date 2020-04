Formia, messa di Pasqua e comunione ai fedeli nonostante la quarantena

Questa sera le telecamere di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) documentano come in una chiesa di Penitro, frazione del comune di Formia (Latina), nonostante il divieto imposto dal decreto ministeriale a causa dell’emergenza coronavirus, domenica 12 aprile si sia celebrata la messa di Pasqua. E in particolare, il momento della comunione, quando il sacerdote ha distribuito le ostie ai fedeli senza alcun mezzo di protezione individuale.



Jimmy Ghione ha chiesto spiegazioni al sacerdote, che prima ha negato di aver celebrato la messa a porte aperte, salvo poi ammettere l’accaduto. L’inviato di Striscia ha mostrato le immagini della funzione anche al sindaco di Formia, Paola Villa, che ha commentato: «Sentiremo il sacerdote e gli faremo capire che questa cosa non andava fatta».



Qualche settimana fa, Striscia si era già occupata della questione con Max Laudadio che aveva pizzicato un altro sacerdote che in gran segreto continuava a celebrare la messa, nonostante le disposizioni del governo e dell'arcidiocesi.