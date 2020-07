Di sicuro in questi giorni vi sarà capitato di imbattervi in foto di donne in bianco e nero sui social seguite dall'hashtag #womensupportingwomen. Si tratta di una nuova challenge, di quelle che ogni estate diventano virali nel giro di pochi giorni.



Questa volta lo scopo è quello di sensibilizzare il popolo femminile del web sull'importanza della solidarietà reciproca.



Si dice sempre, infatti, che le donne tra loro non sappiano fare rete e supportarsi a vicenda. Ed è per questo motivo che oltreoceano è nata la nuova tendenza. Più che di una sfida, come il termine "challenge" vorrebbe indicare, si tratta di una catena.



Basta un messaggio in direct su Instagram per innescarla.l testo che arriva è in inglese e recita più o meno così: "Ho scelto persone che credo accetteranno la sfida, che condividono i miei stessi valori e il mio modo di pensare. Tra le donne ci sono sempre troppe critiche; questa volta invece vogliamo prenderci cura l'una dell'altra. Siamo belle così come siamo. Pubblica una tua foto in bianco e nero con scritto 'challenge accepted' e copiando gli hashtag che ho messo io, ricordandoti di menzionare chi te l'ha inviato.e scrivi loro in privato. Io ho scelto te perché sei bella, forte e incredibile".La nuova challenge ha già coinvolto milioni di persone e anche. Tra questi: Jennifer Lopez, Natalie Portman, Kim Kardashian, Reese Witherspoon, Eva Longoria, Elizabeth Hurley, Michelle Pfeiffer, Jennifer Aniston, Cindy Crawford. E poi, tra le italiane: Bebe Vio, Laura Pausini, Bianca Balti, Federica Pellegrini, Serena Autieri e la nostra Michelle Hunziker.