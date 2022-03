Francesca Manzini è positiva al Covid-19 e non potrà condurre Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti. Questa sera dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci debutta come conduttrice Valeria Graci, già inviata di Striscia dal 2014, e famosa per le sue imitazioni, da Peppia Pig a Ursula von Der Leyen.