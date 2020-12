Gf Vip, Elisabetta Gregoraci contro tutte

Lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si è esteso fino a coinvolgere anche le altre inquiline della casa. Dopo la puntata di lunedì, in cui le due hanno avuto un ulteriore faccia a faccia, alcune concorrenti hanno preso posizione e si sono schierate dalla parte di Giulia. In particolare, Rosalinda subito dopo la puntata ha voluto dire a Elisabetta che non era stato carino il modo in cui aveva lasciato intendere certe cose sulla modella italo-persiana. Commento che la showgirl calabrese non ha gradito. Il giorno dopo, Rosalinda, Dayane, Giulia e Selvaggia si sono confrontate e hanno parlato nuovamente dell'accaduto, isolando di fatto Elisabetta. Nel corso della giornata, poi, è arrivato un nuovo confronto tra Rosalinda ed Elisabetta . Ma è bastato poco perché gli animi nella casa si scaldassero.

La discussione ha coinvolto anche altri concorrenti che di volta in volta hanno detto la loro. Al momento le fazioni vedono da una parte Stefania, che supporta Elisabetta, dall'altra Selvaggia, Rosalinda e Dayane che supportano Giulia.



A fine giornata, però, Elisabetta cerca di chiarire con Rosalinda.



“Ti voglio bene e mi dispiace sentirti parlare male di me in ogni angolo della Casa, perché io non l’ho mai fatto, se avevo qualcosa da dirti, ho sempre preferito parlati in faccia”, commenta Elisabetta.



Rosalinda tenta di difendersi: “Non ho parlato male di te, sono stata solo vicina a Giulia perché ho visto che stava male”, dice tutto d’un fiato e aggiunge: “Pensi che io non ti voglia bene? Ti ho difesa anche con Dayane che è la mia migliore amica, ma se c’è qualcosa che non mi sta bene te lo devo dire”.