GF Vip, lite Zorzi-Salemi: “Hai millantato un’amicizia mai esistita”

Dopo la puntata del lunedì del Grande Fratello Vip si scaldano gli animi all’interno della Casa tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. A fare da miccia sono state le nomination: il voto della modella all’influencer non è stato gradito e al termine della puntata Zorzi ha deciso di sfogarsi con Dyane Mello criticando la Salemi, colpevole – a suo dire – di aver fatto la vittima facendolo passare per carnefice.



Accortasi delle chiacchiere che si stavano tenendo in cucina sul suo conto, Giulia è intervenuta ed è nata una lite che sembra aver messo un punto definitivo sul loro rapporto.



“Non ho più intenzione di parlare con te – ha detto Tommaso - Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono”.