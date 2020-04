Paola Di Benedetto, la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha annunciato che donerà l'intero montepremi alla Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.



L'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha vinto a sorpresa questa edizione del reality, contraddistinto da parecchie litigate e dalle incertezze dovute alle brutte notizie che arrivavano dall'esterno.



I favoriti Patrick Pugliese e Antonella Elia, infatti, non sono arrivati neanche sul podio. Al secondo posto, dopo Paola Di Benedetto si è piazzato Paolo Ciavarro, mentre in terza posizione si è piazzato Sossio Aruta.



Quanto si vince al GF Vip

Il montepremi del Grande Fratello Vip ammonta a. Fin dalla prima edizione la formula prevede che il 50% della somma vada in beneficenza a un ente scelto dal vincitore. In questo caso la Di Benedetto, in prima linea nella gestione della pandemia.Proprio sul finale della trasmissione, infatti, quando Alfonso Signorini stava dicendo che metà del ricavato sarebbe andato a Mediaset, impegnata con Mediafriends nella raccolta di fondi per la Protezione Civile, Paola Di Benedetto ha annunciato che l'intero importo della vincita (e quindi tutti i 100mila euro) sarebbe stato devoluto.