È successo di tutto nella notte nella casa del Grande Fratello Vip, dove Fernanda Lessa e Antonella Elia sono arrivate quasi alle mani, scatenando a loro volta una lite anche tra Antonio Zequila e Sossio Aruta che erano intervenuti per separarle.



Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Antonella Elia ha pizzicato Fernanda Lessa con le mani in uno dei pacchi dei biscotti che lei aveva nascosto. Da lì è partito l'inseguimento, con la showgirl che si è lanciata in un placcaggio della modella brasiliana. Quest'ultima nel divincolarsi ha spintonato la Elia che ha quindi iniziato a inveire finché non sono intervenuti gli altri inquilini della casa a separarle per evitare che la situazione degenerasse.



E qui è iniziata la querelle anche tra Antonio Zequila e Sossio Aruta, con quest'ultimo che ha accusato il primo di aver strattonato Antonella per allontanarla.