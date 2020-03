La convivenza si fa sempre più difficile nella casa del Grande Fratello Vip e la lite tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta è solo l'ultimo esempio. Nella mattinata di domenica i due hanno iniziato a litigare per una battuta provocatoria dell'ex tronista di Uomini e Donne che ha scatenato l'ira dell'ex concorrente di Temptation Island Vip. È bastato che Teresanna dicesse che alcuni inquilini si sentono in vacanza per far innervosire Sossio, che si è sentito chiamato in causa per via di una specifica frase: "Qua prendono il sole e pensano di stare al villaggio, al lido. Al Lido Mappatella. Hanno capito dove stanno o non l'hanno capito? ” Secondo l'ex calciatore proprio quella frase era una chiara provocazione, essendo già stata pronunciata - a suo dire - da Teresanna già in un'altra occasione. Ne è scaturita una violenta litigata , degenerata al punto da richiedere l'intervento di Paolo Ciavarro e Andrea Denver che si sono messi in mezzo cercando di separare i due che continuavano a urlare faccia a faccia. Ecco il video dell'accaduto.

Poco dopo la Pugliese è scoppiata in lacrime mentre si sfogava con Valeria Marini e Patrick: "Si è offeso perché ho detto Lido Mappatella, che è quello dei poveri e dei cafoni. Ma io non mi riferivo a lui, l'ho detto senza pensare perché Antonio aveva nominato il Lido Mappatella poco prima".



Valeria ha poi parlato con Aruta, rimproverandolo per i toni. Lui ha replicato: "Se ho attaccato è perché mi sono sentito offeso. Mi ha dato del "tamarro". Non penso che lei sia figlia della marchesa. Lei è come i coccodrilli che prima si mangiano i figli e poi si mettono a piangere".



L'atteggiamento aggressivo di Sossio, però, non è piaciuto all'interno della casa ed è stato argomento di discussione tra gli inquilini per tutto il resto della giornata.



"Ha superato il limite. Per quanto Teresanna potesse avere torto, non puoi essere aggressivo in questo modo", è stato il commento di Patrick e Paolo Ciavarro. Mentre per Paola Di Benedetto "Lui si sta divertendo in questo momento, sta pensando che tanto si parlerà di lui".