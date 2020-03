Ancora liti al Grande Fratello Vip, che riguardano - neanche a dirlo - Antonella Elia, questa volta contro Licia Nunez.



Tutto ha inizio nel confessionale, dove le donne della casa si erano riunite per registrare un promo per lanciare l'hashtag #iorestoacasa e sensibilizzare gli spettatori al rispetto delle nuove disposizioni del governo.



Lì Antonella Elia e Valeria Marini avrebbero iniziato a punzecchiarsi, come ormai avviene quotidianamente, perché l'ex ragazza di Non è la Rai non voleva aspettare che al gruppo si unisse Fernanda Lessa.



Uscite dal confessionale la lite si è spostata nella zona living, dove Licia Nunez si era accomodata e stava raccontando l'accaduto a Fabio Testi e agli altri inquilini.



Da qui lo scontro tra quest'ultima e la Elia. Ecco il video.