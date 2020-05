L'ex concorrente del reality di Canale 5 ha già ottenuto un importante riconoscimento alla sua professionalità con l'annuncio della prossima conduzione di un programma televisivo su Tv8 al fianco di Alessio Viola.



Ma non è tutto, perché la presentatrice ha voluto gettare un amo ad Alfonso Signorini per candidarsi ufficialmente come opinionista della prossima edizione del GFVip.



"Ho lasciato il cuore nella casa del Grande Fratello, ho trovato una famiglia in Mediaset ed Alfonso si è dimostrato un vero amico in questi mesi. Se Alfonso mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe pienamente compatibile con il mio programma“, ha detto la showgirl in un'intervista.



Proprio in questi giorni, infatti, si stanno definendo i dettagli e il cast del reality show, che ripartirà a settembre e per il quale è stata confermata la partecipazione di Alfonso Signorini come conduttore e di Pupo nuovamente nei panni di opinionista.



Tra i primi rumors circolati, la possibile partecipazione anche di Giulia De Lellis, sempre come opinionista al posto di Wanda Nara. Ed è in questo contesto che si inserisce la candidatura di Adriana Volpe.