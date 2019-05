Questa mattina sulle pagine del settimanale TV Sorrisi e Canzoni sono stati resi noti i primi 4 nomi dei concorrenti del Grande Fratello Nip (Not Important People).



Da giorni rimbalza il toto-nomi dei possibili inquilini della casa più spiata d’Italia, ma solo oggi è arrivata la conferma da parte di Barbara d’Urso.



La prima concorrente è Ivana Icardi, sorella del giocatore dell’Inter e già nota al pubblico televisivo per aver partecipato alla medesima trasmissione in Spagna, ma anche per essere stata più volte ospite della stessa conduttrice.



Con lei entrerà anche Mila Suarez, modella marocchina, tentatrice di Temptation Island 2017 e spesso coinvolta nei salotti televisivi per la sua chiacchierata storia con Alex Belli.



Tra gli uomini invece ci sarà Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, e Cristian Imparato, cantante che nel 2010 vinse Io Canto e attualmente al centro di numerose polemiche a causa di alcuni presunti ritocchini estetici.



Si tratta quindi di inquilini che con la telecamera sembrerebbero essere abbastanza a loro agio, non trovate?



La stessa conduttrice però durante l’intervista incalza affermando che il suo GF è “l’unico reality senza vip che, indubbiamente, sono un valore aggiunto, perché ogni star si porta dietro la sua fetta di pubblico”.



Lasciamo a voi i commenti.