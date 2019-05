Francesca De André contro tutti. La nipote del celebre cantautore sta facendo terra bruciata intorno a sé, perlomeno agli occhio del pubblico.

Non c'è giorno in cui sui social non chiedano la sua eliminazione per i continui scontri con alcuni coinquilini in cui alza i toni.



La sua vittima preferita è Mila Suarez con cui ha litigato diverse volte, venendo accusata ripetutamente di bullismo.



«Brutta cretina che ti infili nel letto degli uomini dal secondo giorno. Ma vaffan***o scema. Povera cretina. A me non mi buttano via gli uomini, non mi buttano via, mi cercano. Ti rode il cul*. Rosica! Vai a fare un po' di esercizi che c'hai la cellulite», sono le ultime cordiali frasi proferite nei confronti della concorrente marocchina.



Ma nella puntata di ieri la De André ne ha avute anche per Roxy, la presunta amante del fidanzato. «Sei una donna da due euro e cinquanta» è solo una delle frasi schizzate subito in tendenza su Twitter, che arriva una settimana dopo i tanto criticati commenti nei confronti del suo compagno Giorgio Tambellini: «lo brucio vivo».



Le precedenti liti con Guendalina, altra coinquilina con cui ora sembra essere tornata la pace, avevano già mostrato il carattere focoso di Francesca, che solo in un primo momento aveva mostrato qualche fragilità in merito al rapporto con il padre Cristiano.



La concorrente però continua a passarla liscia, a dispetto di tutti, persino di Cristiano Malgioglio, che in puntata aveva profetizzato: «Se continui così, se vai in nomination, la prossima settimana esci». E invece...