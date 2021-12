Ricordate la denuncia di Striscia la notizia sui Green Pass validi anche in caso di positività? Il nuovo decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre scorso ha introdotto la revoca temporanea del Green Pass per chi risulta positivo al Covid.



Tutto bene? Mica tanto: l’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha raccolto diverse segnalazioni di Green Pass ancora oggi funzionanti nonostante la positività del possessore.



Valerio Staffelli si rivolge direttamente al ministro Speranza: «Se non risolviamo questo problema, come usciremo dalla pandemia?».