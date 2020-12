Striscia è entrata in possesso del libro più censurato del momento: “Perché guariremo” scritto dal ministro Roberto Speranza e immediatamente ritirato dal mercato mentre era già in distribuzione nelle librerie. Per commentarlo, ne ha affidato la lettura al ministro della Speranza Roberto Salute – interpretato da Dario Ballantini – che stasera ne leggerà i passaggi più “arditi”, svelando i retroscena più gustosi.



Alcuni brani “chiave” permettono di comprendere meglio le decisioni prese dal governo per contrastare la pandemia. Un esempio? I colori rosso, arancione e giallo con i quali viene misurato il tasso di rischio delle regioni sono frutto diretto della passione calcistica del ministro per la Roma. Sempre in tema di colori in un passaggio del libro Speranza afferma di essere "preparatissimo ad affrontare il virus… Ho pronti tutti i pennarelli per colorare le regioni!"



A pagina 221 si legge “sulla base dell’esperienza fatta in questi mesi ho maturato la convinzione che il Ministero debba cambiare”… Lo dice anche Renzi, se fa cadere Conte a me cambia di sicuro!



Il volume, ricco di aneddoti, trova nella trasparenza la «propria stella polare»… Non è un caso quindi che sia diventato invisibile!



Il servizio completo, con tutti i segreti di Speranza andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (ore 20.35, Canale 5).



Intanto, vi ricordiamo perché il libro ha creato tanto imbarazzo.