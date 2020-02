Il post di Flavia Vento che ha fatto rabbrividire i social

Qualche giorno fa, la nota showgirl Flavia Vento ha pubblicato su Twitter un post in difesa degli animali, alzando numerose polemiche. Non è stato di certo il contenuto del messaggio a dare agli utenti del social il motivo di alzare tale polverone, ma piuttosto la forma. Il tweet conteneva, infatti, diversi errori di grammatica che non sono passati inosservati.



Il post recitava così: “Quando mi dicono mi fanno schifo i cani, io gli rispondo a me gli esseri umani. Gli animali sono meglio di noi che in 100 anni hanno distrutto un pianeta”.







Quando mi dicono mi fanno schifo i cani , io gli rispondo a me gli esseri umani. Gli animali sono meglio di noi che in 100 anni hanno distrutto un pianeta. pic.twitter.com/3In2uwsKRq — Flavia vento (@Flaviaventosole) February 18, 2020

Le sviste erano evidenti e i suoi seguaci non hanno perso tempo nel farglielo notare con commenti più o meno aggressivi. Molti l’hanno accusata di non prestare troppa attenzione a ciò che posta, consigliandole di rileggere prima di rendere pubblico il proprio pensiero, altri l’hanno addirittura(“Tu in 7 righe hai distrutto la grammatica”)., vediamo cosa ha combinato negli anni.