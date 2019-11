Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio torna a occuparsi dell’Ilva.

In particolare, l’inviato ha raccolto diverse testimonianze che sollevano dubbi su come ArcelorMittal abbia gestito l’acquisto di materie prime e la vendita del prodotto finito attraverso delle società controllate dallo stesso colosso industriale indiano.



A supporto di questa ipotesi, ci sono le dichiarazioni rese all’inviato di Striscia da due dipendenti della multinazionale: «Un’azienda del Lussemburgo controllata da ArcelorMittal – sostengono –, comprava il materiale a Taranto a prezzi molto bassi e lo rivendeva a dieci volte tanto: l’Ilva moriva nei debiti, le controllate si arricchivano. ArcelorMittal, in Italia, spedisce solo a una società, che ha più sedi sul territorio nazionale, controllata da lei stessa. Questo le permetterebbe di condizionare i prezzi delle compravendite».



Pinuccio si era già occupato della multinazionale in un servizio della scorsa edizione di Striscia.