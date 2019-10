Incendio nel campo profughi di Lesbo: morti una mamma e un bambino

Una tragedia annunciata quella che si è consumata nel campo profughi di Lesbo, in Grecia, dove domenica è scoppiato un incendio in cui sono morti una donna e un bambino e sono rimaste ferite una quindicina di persone.



Secondo le autorità elleniche alcuni manifestanti che protestavano contro le condizioni di vita inaccettabili cui sono costretti avrebbero appiccato il fuoco, che avrebbe preso il sopravvento investendo l’area in cui alloggiano delle famiglie.



Altre fonti invece sostengono che sia stato proprio un incendio accidentale a far esplodere la protesta.



Ecco le immagini pubblicate su Twitter da un fotografo presente sul posto.



Moria camp, Lesvos Greece #RefugeesWelcome #refugeesgr pic.twitter.com/H2AL7xJ42q — arash hampay آرش‌همپای (@AHampay) September 29, 2019



Il portavoce della polizia locale, Theodors Chronopoulos sostiene che le fiamme siano state appiccate in due punti, uno all’interno e uno all’esterno del campo. Di lì a poco si sono verificati anche alcuni scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti.



Che la situazione fosse insostenibile era evidente già da mesi, come vi avevamo documentato proprio la scorsa settimana in questo servizio della nostra Rajae.