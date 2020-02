È rissa agli NME Awards tra Slowthai (giovane rapper britannico) e un suo fan.



Durante i New Music Expess Awards in Texas, l’ingresso sul palco del cantante è stato accompagnato da fischi e insulti da parte dei fan. La reazione di Slowthai è stata quella di lanciare contro la folla il microfono, che qualcuno gli ha tirato a sua volta. Non contento, il rapper ha pensato di rispondere versando su di loro un cocktail. Da lì la situazione è degenerata con il cantante che ha perso la testa e ha cercato di scagliarsi contro uno spettatore. Per fortuna viene fermato dal personale della sicurezza, che interviene con prontezza.



It’s just kicked off at the NME Awards #Slowthai 😬 just after he won hero of the year #NMEAwards2020 pic.twitter.com/rKmUOXSuhB — Vinesh (@V1nesh) February 12, 2020

Non è chiaro cosa abbia fatto innervosire Slowthai al punto da prendersela con i suoi stessi seguaci. Secondo alcune ipotesi, alla base della diatriba potrebbero esserci le contestazioni ricevute dopo il bacio rubato all’attrice Katherine Ryan durante la premiazione.Non è la prima volta che un rapper perde la testa di fronte agli insulti ricevuti dal suo pubblico.Come già documento in precedenza,è stato protagonista di una vicenda simile qualche anno fa, quando ha fatto a botte con alcuni fan durante un concerto in un locale.