Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti, rispondendo alle tante segnalazioni inviate da privati cittadini alla redazione del Tg satirico di Antonio Ricci, torna a occuparsi dei luoghi che dovrebbero essere di tutti, ma che di fatto sono diventati zone di spaccio nelle nostre città.



L’inviato è andato a Pioltello (Milano), precisamente in piazza Garibaldi, dove ha ripreso diversi pusher che stavano vendendo droga alla luce del sole, addirittura davanti a dei bambini che giocavano. Accortisi della presenza di Brumotti, gli spacciatori lo hanno aggredito con insulti e lanci di pietre. Fondamentale è stato l'intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato gli aggressori.



Nel frattempo, gli abitanti della zona, esasperati dalla presenza dei pusher, hanno dedicato all'inviato di Striscia un lungo, accorato applauso.



In attesa di vedere il servizio in onda questa sera, ecco l'ultima incursione di Brumotti in quel di Torino.