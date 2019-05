Mediaset comunica che "a seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell'Isola dei Famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli", l'azienda ha concordato "l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato".



Una decisione clamorosa dopo le polemiche infuocate che sono scaturite in seguito al duro attacco di Fabrizio Corona verso Riccardo Fogli. Corona aveva svelato al concorrente in diretta che la sua fidanzata lo avrebbe tradito: "Alla fine siamo tutti un po’ cornuti, Riccardo". L'ex dei Pooh è apparso molto provato dalla vicenda e in suo soccorso si è mosso il mondo dello spettacolo sul Web da Belen a Roby Facchinetti (padre di Francesco Facchinetti, ex compagno della conduttrice Alessia Marcuzzi). Evidentemente la questione ha scosso i vertici Mediaset, che hanno convocato il capoprogetto e altri autori del programma.



Ma chi saranno gli autori che hanno lasciato l'Isola? Nei titoli di coda compaiono Barbara Cappi, Alessandra Guerra, Valerio Palmieri, Gabriele Parpiglia e Luca Tiberio. I capi autore in Honduras sono Cristiano Rinaldi con Gianni Tramontano.