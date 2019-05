Isola dei famosi, inaspettate reazioni sul caso Fogli-Corona

Lunedì sera all’Isola è andato in onda un duro attacco di Fabrizio Corona verso Riccardo Fogli, “alla fine siamo tutti un po’ cornuti, Riccardo” ha tuonato, così il pubblico e le opinioniste si sono subito prodigate per dare supporto al cantante, il quale è apparso molto provato dalla vicenda.



Corona ha infatti sottolineato come la relazione parallela della moglie con il manager Gianpaolo Celli non era cosa recente, ma proseguiva da ben quattro anni.



Karin Trentini però nei giorni scorsi aveva già detto la sua sulla vicenda, rispondendo tramite Instagram alle parole spese da vari opinionisti durante la trasmissione televisiva Domenica Live che vedeva ospite proprio Celli.