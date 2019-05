Isola dei Famosi, la chiappa acchiappa?



L’ultima puntata dell’Isola ha decisamente surriscaldato l’atmosfera nelle case degli italiani.



Cosa è successo? presto detto.



Durante la prova ricompensa di ieri sera, le telecamere del programma hanno indugiato sui fondoschiena delle avvenenti naufraghe Soleil Sorge e Ariadna Romero, mentre queste erano intente a scavare nella sabbia per crearsi uno spazio per superare l’ostacolo di legno.



Qualcuno si sarà chiesto, che siano dei velati messaggi subliminali lanciati dalla produzione dell’Isola dei Famosi? in questo gioco la componente C… è predominante.



Le immagini delle naufraghe riprese da tergo hanno suscitato un certo imbarazzo tra i telespettatori, infatti sui social sono diventate subito virali, gli utenti non hanno risparmiato i commenti, ecco i più significativi:





“Ebbene sì..... vittoria di chiappe 😂😂😂 perché della sfida si sono viste solo le chiappe 😂”



“che prove sono ? logico che per scavare e passare sotto basta essere magre e agili...... ANCORA UNA VOLTA .... PARAC.........”