Isola dei Famosi, un gran magna magna con la pasta nel costume

Non sono la passione (presunta) tra Soleil e Jeremias, il ricongiungimento tra Riccardo Fogli e la moglie Karin o i segreti di Kaspar ad aver mobilitato i "vip" all'Isola dei Famosi, ma la pasta!



Infatti dopo una contorta prova ricompensa per equilibristi che si è tenuta su una piattaforma elevata sull'acqua, è arrivato un premio davvero ambito: un piatto di pasta al ragù. Ad avventarsi sui piatti i vincitori della prova Ariadna Romero, Stefano Bettarini, Jo Squillo e Sarah Altobello. La voracità degli isolani è stata travolgente e Jo si è pure infilata gli spaghetti nel costume. Perché la cantante e conduttrice ha voluto fare scorta di pasta mettendola dove non batte il sole? Per condividerlo con gli altri isolani rimasti a bocca asciutta...