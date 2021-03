Menomale che Ilary c'è. Nella prima puntata dell'Isola dei Famosi che ha debuttato il 15 marzo, gli ingredienti per uno spettacolo "piccante" c'erano tutti. Dalla scelta di chiamare come opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini (sostituita da Tommaso Zorzi, ma apparsa in collegamento) fino a quella di dividere i concorrenti in due squadre, "Burinos" e "Rafinados".



In quanto prima puntata il copione ha riservato ben poche sorprese considerato il tempo impiegato anche solo per presentare tutti i concorrenti e le dinamiche del reality. Eppure, nonostante i tempi serrati, Ilary Blasi è riuscita a inanellare una serie di perle che sono diventate subito virali.

Ha messo in riga un "eccitato" Visconte Ferdinando Guglielmotti ("per carità, io la chiamo visconte, manteniamo le distanze per ora"), stemperato tensioni e sciorinato doppi sensi (“Da quando non tocchi un pesce?”, rivolto alla vegana e negazionista Daniela Martani).



Intorno alle 23,30 poi l'apoteosi: “Ora vi faccio entrare dentro la patata“ (al posto di palapa), lapsus che scatena l'ilarità in studio e sul web. D'altronde, già, il debutto prometteva bene, quando per riuscire a comunicare con Paul Gascoigne le dicono di parlare in inglese, Ilary aveva "sbroccato" esplodendo in un ironico: "Io ve voglio bene ma se manco l’italiano parlo…”