Il giornalista Alessandro Gisotti non è attento! Intervenendo nel corso della trasmissione Rai A Sua Immagine condotta da Lorena Bianchetti, dice, in occasione del viaggio di Papa Francesco a Cipro e in Grecia, che nessuno si è più occupato della tragedia dei profughi a Lesbo.



E invece in questi anni c'è qualcuno che di Lesbo se n'è occupato eccome: siamo noi di Striscia la notizia! Guardare, per credere, i tantissimi servizi realizzati dalla nostra inviata Rajae dal 2019 a oggi.